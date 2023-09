A nova ofensiva da Marfrig na BRF depois de aporte de R$ 4,5 bilhões

A Marfrig anunciou uma nova e feroz compra de ações da BRF. A companhia aumentou sua participação de 35% para 40% do total de ações da BRF. O movimento acontece uma semana depois de a fatia ter sido elevada de 33% para 35%. A Marfrig e o fundo saudita Salic lideraram um aumento de capital da BRF na ordem de 5,4 bilhões de reais no último mês de julho. A contrapartida para o investimento bilionário era justamente uma mudança no estatuto que impedia a Marfrig de aumentar sua participação na BRF para além de 33,3%. As ações da BRF acumulam 18% de valorização no ano.

