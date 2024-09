Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A ONG Engaja Brasil e a KPMG lançam na próxima segunda-feira, 9, uma plataforma para diagnosticar a maturidade e transparência das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) no Brasil. A plataforma visa impulsionar a transformação social ao conectar OSCs, empresas e investidores com base em práticas de ESG e GRC (Governance, Risk, and Compliance).