A nova fala de Lula que faz dólar subir e beirar os R$ 5,50

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda nem assumiu o cargo, mas sua relação com o mercado financeiro já está bastante estremecida. Na manhã desta quinta-feira, 17, Lula voltou a criticar o teto de gastos e relativizou eventuais quedas da bolsa e altas do dólar. “O que é o teto de gasto no país? […] Você tenta desmontar tudo aquilo que é do social, mas não mexe um centavo do sistema financeiro. Não mexe um centavo daqueles juros que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência”, discursou o presidente eleito na COP 27. “O dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas sim por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia”.

A nova fala de Lula se soma à minuta da PEC da Transição, que foi entregue ao Senado sem valor e prazo definido. A expectativa do partido é aprovar um valor extrateto de até 198 bilhões de reais, com o custeio do Bolsa Família e o uso de uma parcela das receitas extraordinárias para investimentos públicos. A proposta também prevê maior flexibilidade para gastos com universidades federais e projetos ambientais. O combo explosivo causou indigestão no mercado. Por volta de 9h30, o dólar comercial disparava 1,65%, cotado a 5,477 reais. Já o Ibovespa futuro negociava em baixa de 1,22%.

