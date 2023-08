A nova estratégia da Light para negociar com seus credores

O conselho de administração da Light quer firmar, no curto prazo, acordos com pequenos credores e só depois discutir os termos de suas dividas com bancões. A estratégia faz sentido: e mais fácil negociar com quem tem menos a receber.

Nas negociações com os grandes credores, o grupo aposta nos nomes de Nelson Tanure, Ronaldo Cezar Coelho e Beto Sicupira para tomar a frente nas conversas. Eles passam segurança pela experiência que possuem no mercado.

