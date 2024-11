A nova empreitada do empresário Henrique Blecher, ex-CEO da Gafisa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O empresário Henrique Blecher acaba de voltar ao jogo depois de ficar dois anos de non compete no mercado de incorporação imobiliária ao deixar o cargo de CEO da Gafisa, em 2022. Na noite de quarta-feira, 13, organizou um evento de pré-lançamento para apresentar seu primeiro empreendimento da recém-criada Origem Incorporadora. Um condomínio de 20 casas de luxo de até 600 m² na Barra da Tijuca, batizado de Amanay e assinado pelo arquiteto Duda Porto. Foram oito convidados para o evento e cinco casas vendidas. Dois dos compradores desembolsaram 7,5 milhões de reais à vista, cada. Moradores do próprio bairro, optando por mudar-se pra um condomínio mais exclusivo.