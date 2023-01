A nova empreitada do BTG junto à família Maluf e Delfim Netto

A Eucatex anunciou nesta terça-feira, 24, um acordo com a cidade de São Paulo e o Ministério Público Estadual que põe fim a uma controvérsia jurídica relacionada a acontecimentos de 1997 e que levou a liquidação judicial de veículos constituídos nas Ilhas Virgens Britânicas que detinham um percentual relevante do capital social da Eucatex. Como forma de ressarcimento e liberação da Eucatex de todos os processos relacionados, a companhia se comprometeu a pagar aproximadamente 7 milhões de dólares aos cofres públicos.

Simultaneamente, o banco BTG Pactual, por meio de sua área especializada em operações estruturadas, adquiriu a participação acionária então detida pelos veículos estrangeiros em liquidação, e, uma vez concluída a operação, passará a deter cerca de 33% da companhia via ações preferenciais. O preço pago pelo BTG pelas ações também foi integralmente destinado ao Município de São Paulo. O banco será sócio do presidente e do vice-presidente da Eucatex, Flávio e Otavio Maluf, respectivamente, filhos do ex-prefeito Paulo Maluf. A empresa de construção civil é controlada pela família e tem entre seus sócios o ex-ministro Antonio Delfim Netto.

