A nova aposta da Nomad após ultrapassar 2 milhões de clientes

A Nomad irá inaugurar neste mês um novo ponto físico, em frente ao Consulado Geral dos Estados Unidos da América, em São Paulo. O Nomad Coffee será aberto ao público geral. A fintech acaba de ultrapassar a marca de 2 milhões de clientes ativos, crescimento de mais de 53% desde o início do ano. Esse é o segundo ponto físico da empresa no Brasil, que também conta com o Nomad Lounge, sala VIP exclusiva localizada no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos.