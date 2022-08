A notícia sobre o preço da gasolina que soa como música para Bolsonaro

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 1° de agosto.

A Associação Brasileira dos Importadores dos Combustíveis (Abicom) informou que o preço médio da gasolina e do diesel no Brasil está maior que a paridade internacional. Na prática, existe um bom espaço para a Petrobras reduzir novamente os preços nas refinarias. A diferença ocorre por causa das sequentes quedas na cotação do barril de petróleo no mercado internacional em função da desaceleração das economias americana e chinesa. O possível percentual de queda na gasolina e no diesel e o porquê desse cenário ser positivo para o presidente Jair Bolsonaro (PL) são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 1°.

