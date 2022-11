A negociação de Alckmin pela reforma tributária — e o dedo de Simone Tebet

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) vem sinalizando há tempos durante a campanha a necessidade de se dar vazão a uma reforma tributária. A negociação, inclusive, foi vista por membros da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como um dos fatores primordiais para a atração do apoio da senadora Simone Tebet (MDB) no segundo turno das eleições. A negociação com a senadora passou pela possibilidade de apoio à proposta desenhada pelo economista Bernard Appy e apresentada pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), presidente do MDB. A costura de Alckmin envolve acoplar o texto à proposta do ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que deu origem à Proposta de Emenda Constitucional 110, que tramita no Senado. Alckmin vem repetindo que quer aprovar o texto nos primeiros seis meses de governo, quando considera que a gestão de Lula terá força no Congresso Nacional para dar vazão à proposta.

Siga o Radar Econômico no Twitter