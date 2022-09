A mudança pró-Lula na dinâmica das pesquisas notada por membros do mercado

A última pesquisa Datafolha revelou um aumento de dois pontos percentuais na distância entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que viu suas intenções de voto subirem para 47% no primeiro turno, pontuação que abre margem para vitória ainda em primeiro turno. Para alguns membros do mercado, a pesquisa confirma uma tendência que já era observada em levantamentos anteriores. “O interessante para analisarmos a situação corrente é avaliarmos a dinâmica das diferenças. No caso do Datafolha, há uma ampla vantagem para o candidato petista, mas, para além disso, tal qual todas outras pesquisas, até as que colocam empate técnico, houve um incremento pró Lula”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. Apesar do petista alcançar a marca de 50% dos votos válidos, a disputa em segundo turno ainda parece mais provável. “Seguimos nossa avaliação de que a ocorrência de um segundo turno é preponderante frente às demais possibilidades”, conclui.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, abrem o dia em baixa ainda em resposta ao aumento de 0,75 ponto percentual nos juros americanos. Além disso, o Nomura rebaixou a previsão de crescimento anual da China de 5,1% para 4,3%. Nesta sexta-feira, 23, o presidente do banco central americano, Jerome Powell, deve discursar novamente.

