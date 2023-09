A mudança na tributação de combustíveis que pode elevar preços nas bombas

As refinarias privadas, encabeçadas pela Refina Brasil, entendem que uma mudança na tributação de combustíveis pode elevar os preços nas bombas. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 136/23, que prevê uma compensação de 27 bilhões de reais aos estados por queda na arrecadação de ICMS. A cobrança do imposto por percentual sobre o preço do produto ao invés do volume comercializado pode provocar uma alta nos preços. “A medida vai levar ao aumento do preço dos combustíveis e pressionar a inflação em um momento em que a Petrobras insiste em praticar preços descolados da paridade internacional”, afirmou Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil.

