A mudança de tom do 7 de Setembro de Bolsonaro especulada pelo mercado

Às vésperas das comemorações do 7 de setembro de 2022, em que o Brasil comemora 200 anos de sua independência, o mercado financeiro especula o tom dos discursos que o presidente Jair Bolsonaro fará em palanques de Brasília e Rio de Janeiro. Em 2021, os ataques antidemocráticos ao Supremo Tribunal Federal (STF) abalaram os mercados e fizeram a bolsa amargar um tombo de 4% no dia seguinte às manifestações do governo. Neste ano, existe a expectativa de que o tom seja mais ameno e eleitoral. “Será importante observar o tom que o presidente adotará em seus discursos. A avaliação de dirigentes do Judiciário é de que os eventos não serão tão agressivos ao STF quanto os do ano passado, com um tom mais eleitoral. A campanha de Bolsonaro acredita que os eventos serão uma chance para ele avançar nas pesquisas pela atenção que vão conquistar nas redes sociais e na mídia”, escrevem os analistas do BTG Pactual.

