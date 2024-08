O Nubank completou cinco anos com contas para empresas com mais de 4,3 milhões de clientes. O crescimento neste ano foi de 47%. Foram mais de 40 bilhões de reais em taxas economizadas, com 1 milhão de cartões de crédito emitidos, com 600 mil clientes obtendo seu primeiro cartão de crédito PJ por meio do Nubank. A ‘caixinhas’, espécie de poupança, já somam 1,45 bilhão de reais sob custódia.