A manobra que deve ser feita para os EUA evitarem calote na dívida

Os Estados Unidos avançaram nas negociações para elevar mais uma vez o teto da dívida americana e evitar um calote e subsequente rebaixamento da classificação de risco do país. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, dos Republicanos, disse na última quarta-feira, 17, que não acredita que os EUA vão dar calote em sua dívida e que as negociações seguem bem. O otimismo é compartilhado pelo presidente Joe Biden, que deve voltar mais cedo da reunião do G7 para finalizar o acordo. O limite de 31,4 trilhões de dólares foi ultrapassado em janeiro — o que representa uma exorbitante dívida de 124% do PIB americano. A manobra de aumentar o teto foi feita 78 vezes desde o ano de 1960. As bolsas europeias e os futuros americanos sobem na manhã desta quinta-feira, 18, diante do menor risco de um calote por parte da maior economia do mundo.

