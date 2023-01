A mais nova indicação de remanescente do governo Bolsonaro na gestão Lula

Nomeada secretária nacional do Desenvolvimento Regional nesta segunda-feira, 30, a servidora Adriana Melo Alves é mais um caso de ex-membros do governo de Jair Bolsonaro a figurarem em cargos na atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela ocupou o mesmo posto durante a gestão de Gustavo Canuto, que permaneceu no Ministério do Desenvolvimento Regional até 2020. Quando o hoje candidato opositor ao governo à presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN), assumiu a pasta, Adriana foi diretora da área e seguiu para o Ministério da Agricultura, onde assumiu a Diretoria de Programas de Desenvolvimento Territorial.

A nomeação ocorre em linha com o turbilhão envolvendo a tentativa de indicação do ex-secretário do Ministério da Infraestrutura Bruno Eustáquio para o mesmo posto nas Minas e Energia. A resolução do imbróglio envolvendo a indicação do número dois do Ministério de Minas e Energia se arrasta desde o início da gestão e é vista como um encalacre que contaminou indicações do governo em outros ministérios.

