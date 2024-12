A mais nova e nefasta previsão do Itaú para os juros no Brasil

Os economistas do Itaú Unibanco elevaram para 15% a previsão para a taxa Selic do Brasil em 2025. Eles esperam duas altas de 1 ponto percentual e mais uma de 0,75 ponto percentual — e não descartam mais altas. “Naturalmente, diante do balanço de riscos assimétrico para a inflação, há possibilidade de um ciclo ainda maior”, escrevem em relatório enviado a clientes. Caso o cenário se confirme, os juros no Brasil iniciariam o ano de 2025 num patamar acima do registrado durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando alcançaram a marca de 14,25% ao ano. A previsão do Itaú colocaria a Selic no maior patamar desde 2006, quase 20 anos atrás. Apesar disso, a perspectiva do banco é que o IPCA bata os 5% em 2025. Por outro lado, a previsão de crescimento econômico do Brasil em 2024 subiu para 3,6%.

