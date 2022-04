A maior retirada de petróleo na história para enfrentar a Rússia

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Fechamento em vídeo | 01 de abril.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a maior retirada de petróleo das reservas americanas na história. É mais uma tentativa de frear a cotação da commodity no mercado internacional, que disparou depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas quais são os efeitos práticos dessa medida? Entenda os detalhes dessa ação e o efeito nos preços na edição do VEJA Mercado de hoje.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.