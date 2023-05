A maior dor de cabeça do Magalu desde 2011

O Magazine Luiza teve prejuízo líquido de 390 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. É o pior resultado da companhia para o período desde 2011, quando a empresa realizou o seu IPO e abriu capital na bolsa de valores. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, o prejuízo aumentou em 142%. Por volta das 12h30, as ações do Magalu desabavam 15% na bolsa de valores, a maior queda entre as empresas listadas no Ibovespa. A crise da Americanas não melhorou os números do Magalu e os analistas se decepcionaram com o balanço.

O quinto prejuízo trimestral consecutivo foi provocado por maiores despesas decorrentes do aumento das taxas de juros e também pela antecipação acelerada de recebíveis de cartão de crédito. O fluxo de caixa livre foi negativo em 3,2 bilhões de reais. “Devemos observar que a empresa registrou despesas de 124 milhões relacionadas ao fechamento de centros de distribuição, lojas, baixas contábeis relacionadas a fusões e aquisições e ajustes de capacidade, o que pode indicar expectativas pessimistas em relação à demanda no futuro”, temem os analistas da XP Investimentos.

