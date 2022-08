A leitura sobre o silêncio de Lira quanto ao corte no Orçamento Secreto

Deputados da oposição veem com estranheza o bloqueio de 8 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares, entre as quais as chamadas emendas de relator, que operacionalizam o Orçamento Secreto. Os bloqueios orçamentários promovidos pelo Ministério da Economia já somam 12,7 bilhões de reais para que os dispêndios da União se adequem ao teto de gastos. Parlamentares suspeitam que o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), não tenha se oposto à medida pelas limitações de operacionalizar os dispêndios em período eleitoral e apostam em um movimento para recompor estes recursos passadas as eleições de outubro.