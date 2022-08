A leitura sobre o peso da economia dentro da campanha de Bolsonaro

A leitura dentro da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) é de que seu principal adversário no pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desenhou toda sua campanha eleitoral para atacar a gestão econômica do governo. O cenário mudou, segundo importantes ministros do governo. Graças à queda da inflação e à melhora dos índices econômicos, assessores do presidente mapeiam que a campanha petista terá de mudar a estratégia.

Ministros do governo de Jair Bolsonaro projetam uma recuperação ostensiva do presidente em até 45 dias, como consequência dos pagamentos do Auxílio Brasil. Segundo um importante membro da Esplanada dos Ministérios, o pagamento tem impacto demorado de percepção por parte dos beneficiários.

