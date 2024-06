A joint-venture do Grupo Bloxs para blockchain no mercado de capitais

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Bloxs e a Bywise anunciaram uma joint-venture dedicada ao desenvolvimento de soluções de blockchain para o mercado financeiro e de capitais. A nova empresa, da qual o Grupo Bloxs passa a deter 50% do negócio, operará sob o nome de ChainX e oferecerá soluções blockchain como um serviço, com foco especial no apoio às emissões de títulos de dívida e valores mobiliários.