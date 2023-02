A jogada de Haddad para não ceder derrota no aumento da gasolina

VEJA Mercado em vídeo | 28 de fevereiro.

As ações da Petrobras tombam na bolsa de valores depois do malabarismo do governo federal para voltar a cobrar os impostos federais e estaduais sobre os combustíveis. A desoneração prevista para acabar amanhã, quarta-feira, 1°, vai acabar apenas parcialmente. O arranjo ainda conta com um corte de 4% nos preços da gasolina pela Petrobras para suavizar o aumento nas bombas e taxação das exportações de petróleo por quatro meses. O malabarismo do governo é o assunto do VEJA Mercado desta terça-feira, 28.

