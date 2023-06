A irritação do prefeito de SP com a presença de Lula em fábrica de ônibus

A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração da fábrica de ônibus elétricos da Eletra em São Bernardo do Campo (SP) deixou o prefeito de São Paulo irritadíssimo. Ricardo Nunes (MDB) não escondeu sua insatisfação com a empresa por ter dado palanque ao presidente depois de abocanhar uma fatia do disputado mercado de ônibus da capital paulista. Nunes afirmou em reunião que teria pago a conta para Lula colher os louros, segundo aliados. A meta da prefeitura de São Paulo é ter pelo menos 2,6 mil ônibus elétricos, ou 20% da frota, até o fim de 2024, no maior processo de renovação da América Latina. Um dos sócios da Eletra, João Antônio Setti Braga, admitiu em julho de 2002 que pagou propina à gestão petista de Celso Daniel, prefeito de Santo André (SP) assassinado em 2002.

