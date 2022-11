A instável China volta ao centro das atenções no mercado

A China convive com um novo pico de casos de Covid-19 em seu país. Depois de reportar a primeira morte oficial pela doença em seis meses, os chineses voltaram a impor algumas medidas de isolamento. A cidade de Zhengzhou, sede da maior fábrica de iPhones do mundo, confinou seus seis milhões de habitantes diante da alta de casos de coronavírus. A medida acontece pouco tempo depois de os chineses reverem algumas partes da sua política de “Covid zero” e trazerem algum nível de otimismo ao mercado. A instável China volta a figurar no centro das atenções nos mercado financeiros e seus passos são monitorados de perto pelos investidores, sobretudo pelos acionistas das siderúrgicas e mineradoras brasileiras. As bolsas asiáticas negociavam em queda na manhã desta sexta-feira, 25, enquanto as europeias e os futuros americanos abriam o dia em leves altas. No Brasil, a famigerada PEC da Transição e as especulações em torno do futuro do ministério da Fazenda também devem ser repercutidas no preço dos ativos.

