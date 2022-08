A iniciativa do Rock in Rio para ser ESG

Maior festival de música do Brasil, o Rock in Rio firmou uma parceria com a Deloitte, consultoria internacional referência em serviços profissionais, a fim de aprimorar suas práticas de sustentabilidade. A companhia realizou um estudo para mapear carências e recomendar ações para melhorar indicadores ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) do evento. Já apontados os caminhos possíveis a serem adotados pelo Rock in Rio, a consultoria pretende elaborar um segundo estudo, esse para avaliar quais as medidas prioritárias a serem implementadas. A iniciativa está alinhada com os anseios sustentáveis do festival, que traçou o objetivo de produzir zero resíduos em aterro a partir de 2030.

Bernardo Nunes, sócio da Deloitte responsável pelo projeto, destaca a importância de análises e diagnósticos para um melhor ESG. “É fundamental que empresas identifiquem seus pontos fortes e os desafios a serem superados. O trabalho que estamos desenvolvendo passa justamente por isso. Fizemos um diagnóstico e um estudo de benchmarking para levantamento de boas práticas mundiais. Assim, pudemos ser assertivos nas recomendações ao festival”, diz.

