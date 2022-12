A iniciativa da Hapvida para tentar minimizar tensões no mercado

Giro VEJA - quarta, 7 de dezembro

O julgamento das emendas do relator no STF e a votação da proposta que permite ao futuro governo Lula romper o teto de gastos são os destaques do dia

O início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Orçamento secreto trouxe de volta ao centro do noticiário político a principal ferramenta instituída pelo governo do presidente Jair Bolsonaro na busca por apoio no Congresso Nacional. O movimento intenso de parlamentares para dar sobrevida ao mecanismo teve hoje o reforço de um parecer enviado pela Câmara e pelo Senado aos magistrados do STF, alegando que as chamadas emendas do relator são constitucionais. O julgamento de hoje tem desdobramentos sobre outro assunto do dia: a votação da PEC da Transição no plenário do Senado