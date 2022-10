A influência chinesa nos papéis da Minerva

A Minerva respondeu a um ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a volatilidade em seus papéis nos últimos dias e correlacionou tal movimento a um possível aumento na demanda por carne bovina na China. Na última semana, as ações acumularam avanço de 5%, e eram negociadas em nova alta de 2,5% na tarde desta segunda-feira, 17. O impulso acontece depois de o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em inglês) revisar a projeção de queda de 3% nas exportações chinesas de carne bovina em 2023 para um aumento de 1%.

A Minerva, que exporta boa parte de sua produção para os asiáticos, sairia como beneficiada dessa história. “Considerando que o relatório do USDA indica prognóstico positivo para o Brasil no mercado global de exportações de carne bovina, e, tendo em vista que a companhia se insere como um dos principais agentes do setor no Brasil, com forte exposição ao mercado global de exportações, esse posicionamento, à luz do prognóstico do USDA, pode ter contribuído para as oscilações verificadas”, respondeu a Minerva em ofício à CVM. No acumulado do ano, as ações da companhia sobem 33%

Siga o Radar Econômico no Twitter