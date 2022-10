A inflação dos EUA como fiel da balança e decisiva para rumos do mercado

Desde o início da semana, os investidores aguardavam com certa ansiedade pelos números de inflação dos Estados Unidos em setembro. O indicador é importante para o mercado porque deve ajudar o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, a nortear a política monetária do país e determinar a magnitude de eventuais altas de juros para combater os preços que ainda estão em patamares históricos elevados nos EUA. Em setembro, a inflação foi de 0,4%, contra uma expectativa de 0,2% do mercado. Em suma, o número acima do esperado deve pressionar o Fed a subir os juros de forma mais incisiva para tentar controlar os preços. Na semana passada, os números de emprego dos EUA também revelaram uma economia ainda aquecida e deixaram no mercado o gosto de que os juros devem continuar subindo por algum tempo. Não custa lembrar que juros mais altos elevam os ganhos em renda fixa e diminuem a atratividade das bolsas, e por isso o mercado negocia estressado quando as estimativas apontam para altas mais incisivas.

Antes da divulgação da inflação dos EUA, as bolsas europeias e os futuros americanos negociavam sem direção única, entre perdas e ganhos e próximos da estabilidade, em compasso de espera pelos números que devem fazer preço ao longo do dia.

