A indiferença de alguns analistas em relação à posse de Moraes no TSE

O assunto da noite da última terça-feira, 16, foi a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a saia justa provocada pela série de encontros como o ocorrido entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o dos também ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT), mas, para alguns analistas do mercado financeiro, o evento não tem força alguma para mexer nos mercados. “O encontro entre Bolsonaro e Lula, Dilma e Temer, entre outros, não teve grandes novidades. Em suma, todos os presentes fizeram discursos contundentes, ninguém veste a carapuça e o noticiário tenta achar algo além do constrangimento. Nada que fará preço”, escreveram os analistas da Ativa Investimentos. Ontem, o Ibovespa fechou estável em meio à posse no TSE e ao início da campanha eleitoral. Na manhã desta quarta-feira, 17, os futuros das bolsas americanas apontam para leves quedas diante da expectativa de divulgação da ata da última reunião do banco central americano.

