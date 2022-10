A incômoda inércia que paira sobre o mercado nas eleições

Atualizado em 14 out 2022, 13h53 - Publicado em 14 out 2022, 11h27

Pouco mais de dez dias depois do primeiro turno e restando pouco mais de duas semanas para os brasileiros voltarem às urnas, a inércia sobre as políticas econômicas pretendidas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) começa a incomodar o mercado. Ambos evitam se comprometer e anunciar eventuais nomes para importantes cargos, como ministérios e presidências de estatais, e tampouco revelam com detalhe as mudanças prometidas para o teto de gastos e para a agenda de reformas estruturantes vitais para a sustentabilidade do país, como mostra reportagem de VEJA desta semana. “Em geral, seguimos aguardando os desdobramentos futuros para a política econômica, após a conclusão do período eleitoral. Neste âmbito, mudanças no arcabouço fiscal (ajustando ou substituindo o teto constitucional de gastos) são aguardadas pelos mercados como importante sinalização para a sustentabilidade da dívida pública”, avalia Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander.

Nos últimos dias, dada a inércia das campanhas no campo econômico, o mercado tem voltado seus holofotes para o noticiário internacional. Dados como a inflação americana, o ponto de interrogação sobre a atividade econômica chinesa e o recente pacote bilionário de corte de impostos no Reino Unido têm provocado dias de estresse na bolsa, ressaltando ainda mais a necessidade do compromisso dos candidatos com a economia em uma conjuntura global que inspira cuidados. “Nosso cenário continua assumindo um ritmo gradual de ajustes macro e microeconômicos nos próximos anos, em um contexto de condições globais menos favoráveis (em que pesem os preços altos das matérias primas), demandas sociais elevadas e pressões inflacionárias persistentes”, finaliza Vescovi.

