A importante sobrevida que Petrobras e BB ganharam na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 16 de dezembro.

As ações da Petrobras e do Banco do Brasil ganharam uma importante sobrevida na bolsa de valores. Os papéis subiam até 5% depois da votação das mudanças na Lei das Estatais ter sido empurrada para o ano de 2023. O adiamento no Senado Federal foi bem recebido pelo mercado financeiro. A espera pelo julgamento do orçamento secreto no STF e o porquê das mudanças na Lei das Estatais irritarem tanto os gestores são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 16.

