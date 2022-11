A importante sinalização de Lira à PEC de Lula que agrada o mercado

VEJA Mercado em vídeo | 30 de novembro.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva segue em Brasília para negociar a PEC da Transição no Congresso. Os termos apresentados pelo governo eleito preveem a retirada do Bolsa Família e de algumas outras despesas da regra do teto de gastos pelo prazo de quatro anos. O problema é que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não acredita que a proposta seja aprovada dessa forma. A importante mudança no texto da PEC que agrada o mercado financeiro e a influência americana nos ativos são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 30.

