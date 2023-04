A importante mudança no pagamento de dividendos da Petrobras nos holofotes

A Petrobras vai realizar nesta quinta-feira, 27, uma assembleia entre seus acionistas para chancelar a nomeação da nova diretoria da estatal, indicada pelo presidente Jean Paul Prates. Só que as atenções estão voltadas mesmo para uma outra pauta que será discutida entre os membros da empresa. A possível mudança na política de pagamento de dividendos. No início de março, quando divulgou seus resultados trimestrais, o conselho da Petrobras sugeriu criar um fundo de emergência que permita equilibrar eventuais volatilidades nos preços do petróleo. Em outras palavras, o fundo evitaria repasses imediatos de movimentos altistas do petróleo ao preço dos combustíveis. Cerca de 4 a 5 bilhões de reais do total de 35 bilhões anunciados em dividendos seriam destinados a esse fundo num primeiro momento. Caso a proposta seja reprovada, os acionistas vão decidir o novo destino desse montante.

