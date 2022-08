A imediata e surpreendente reação de empresários ao discurso de Moraes

Depois do discurso de Alexandre de Moraes em defesa da urna eletrônica ser ovacionado durante a posse do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os telefones no think tank Esfera Brasil não pararam de tocar. A percepção é de que o presidente Jair Bolsonaro ficou acuado e sem espaço de fala. Na esteira do discurso, empresários ligaram para o grupo do empresário João Camargo para confirmar presença ou pedir lugares nas mesas de um encontro que ocorrerá em São Paulo na sexta-feira 19 entre empresários e autoridades como os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (Progressistas-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro do STF Dias Toffoli.

Nomes como os de representantes de empresas como Credit Suisse, BTG, Ambev; União Química, e da Abiplast. Isaac Sidney, presidente da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos já confirmaram presença. Luis Henrique Guimarães, presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas; e Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, ministrarão um painel sobre segurança jurídica nos negócios.