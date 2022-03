A Heineken está saindo de moda?

Os analistas do Bradesco BBI fizeram um levantamento sobre o comportamento das marcas de cerveja de sucesso em 10 países e chegaram à conclusão que as marcas da moda perdem força após cinco anos. Apenas 10% das cervejas que mais ganharam market share, entre os anos de 2011 e 2016, continuaram no topo entre 2016 e 2020. Cerca de 50% perderam participação no mercado porque os consumidores começam a buscar novas marcas. É por isso que os analistas se perguntam se a Heineken, que começou a ganhar mercado com mais força no Brasil em 2017, está prestes a sair da moda. Mesmo observando o crescimento da marca no Brasil em 2021, os analistas notam que a principal marca da Heineken não foi a principal ganhadora de participação de mercado em 2021, que ficou empatado com a Amstel, também da Heineken, em terceiro lugar. Quem mais ganhou mercado foi a Brahma Duplo Malte e a Antarctica Pilsen.

Mas isso é uma boa notícia para a Ambev? Pelo que dizem os analistas, não, pois eles acreditam que na medida em que a marca principal da Heineken desacelerar, a empresa vai apostar mais no restante seu portfólio (Amstel, Kaiser, Bavária e Schin) podendo afetar ainda mais o mercado da Ambev. “Embora continuemos esperando que a Ambev perca 4 pontos de participação de mercado em 2023-2026, como Heineken adiciona capacidade e expande sua distribuição, essa estimativa pode se mostrar excessivamente conservadora dado que a Heineken pode confiar mais em uma estratégia de portfólio do que em sua marca principal, onde sua taxa de sucesso pode ser menor.”

