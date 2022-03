A guerra vai acabar? Mercado acha que sim e bolsa retoma os 120 mil pontos

Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo pelo primeiro cessar-fogo sem motivação humanitária nesta terça-feira, 29. Este é um sinal de que as negociações para o fim da guerra avançaram, suposição que fez as bolsas subirem. O Ibovespa fechou em alta de 1,07%, aos 120.014 pontos. É a primeira vez que a bolsa toca os 120 mil pontos em sete meses — desde agosto de 2021 isso não acontecia. O dólar caiu 0,31%, a 4,758 reais. O índice foi puxado pela Petrobras, que subiu 2,2% depois do mercado aprovar a indicação do economista Adriano Pires à presidência da companhia. O petróleo brent caiu para 108 dólares o barril, mas a estatal manteve sua performance positiva no dia.

Papéis ligados à economia doméstica, como Americanas e Magazine Luiza, subiram 8,4% e 8,1%, nessa ordem, depois das curvas de juros futuros cederem diante do cessar-fogo na Ucrânia. Índices europeus como o Cac 40, de Paris, e o Dax, de Frankfurt, fecharam em altas de 3,1% e 2,8%, respectivamente. Já os americanos Nasdaq e S&P 500 subiram 1,8% e 1,3%, nessa ordem.

