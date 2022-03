A guerra ainda não acabou, mas o clima foi de euforia nas bolsas

VEJA Mercado | Fechamento | 09 de março.

A Ucrânia disse que aceita negociar os termos de rendição da guerra com a Rússia e os mercados dispararam. Na Europa, o Cac 40, de Paris, e o FTSE 100, de Londres, subiram 7,1% e 3,2%, nessa ordem. Por aqui, o Ibovespa fechou em alta de 2,43%, aos 113.900 pontos. Embora a guerra ainda não tenha terminado, os investidores ficaram esperançosos de que os conflitos cheguem ao fim depois da sinalização dos ucranianos. As maiores altas do dia foram de empresas que haviam caído bastante durante a guerra. Azul e Gol, que afundaram mais de 40% no período, hoje subiram 12,1% e 8,9%. A CVC avançou 16%. Assaí e Petz fecharam em altas de 9%. Vale ressaltar que o dólar fechou a 5 reais, e que a valorização do real frente à moeda americana pode diminuir os custos com insumos e importações da chamada economia doméstica.

Os juros futuros também caíram. O DI para 2027 fechou em queda de 1,3%, a 12,1%. A ideia de que o fim dos conflitos afaste o fantasma da inflação das commodities fez os grandes bancos subirem. Bradesco e Itaú fecharam em altas de 6,4% e 4,9%, nessa ordem. Na contramão dessas empresas, justamente as ações ligadas as commodities. O minério caiu 1,7%, a 158 dólares a tonelada, enquanto o petróleo afundou 11%, a 112 dólares o barril, isso porque o mercado acredita que a guerra deve acabar em breve. Petrobras e Vale afundaram 6,4% e 6,2%, respectivamente, mas não foram capazes de frear o índice.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.