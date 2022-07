A grande diferença entre os números da Vale e da Petrobras

A temporada de balanços reservou para o mesmo dia os números das duas maiores empresas do Ibovespa: Vale e Petrobras. Só que o momento de cada uma delas é bem distinto. No caso da Vale, o lucro de 30 bilhões de reais representa uma importante queda de 25% na comparação anual, pressionado, sobretudo, pelo recuo na cotação do minério. O preço de referência da commodity no trimestre foi de 141,6 dólares a tonelada, enquanto no mesmo período de 2021 a cotação média era de 202,10 dólares a tonelada. Ainda assim, o lucro ficou acima do consenso de mercado e a Vale anunciou a distribuição de 16 bilhões de reais em dividendos.

No caso da Petrobras, há somente motivos para celebrar. O espantoso lucro de 54 bilhões de reais no segundo trimestre representa uma cifra 26% maior que a do mesmo período de 2021, e permitiu que a companhia distribuísse fartos 87 bilhões de reais em dividendos. Os números se justificam pela disparada do petróleo brent em função da guerra na Ucrânia e pelo maior volume de vendas no contexto de retomada da demanda global por petróleo e derivados. As ações subiram 3% na quinta-feira, 28, e devem anotar mais uma alta nesta sexta, segundo os futuros do Ibovespa, que sobem pela manhã.

