A grande diferença entre os empréstimos dos clientes de Nubank e Inter

Os analistas do UBS BB colocaram na ponta do lápis a diferença entre o número de empréstimos dos clientes de Nubank e Banco Inter, duas das maiores fintechs que atuam no Brasil. Levando em conta os últimos números disponíveis em balanço, que são do terceiro trimestre de 2021, o número de clientes inscritos em algum empréstimo de pelo menos 200 reais no Nubank é de 21 milhões, o equivalente a 45% da base de clientes da fintech, enquanto no Banco Inter esse número é de 2 milhões, cerca de 15% do total.

“É notável o quão alto é o custo do risco do Nu em relação ao Inter. De fato, reconhecemos as diferenças entre cada política de provisionamento e principalmente entre cada modelo de negócio. No entanto, independentemente dos aspectos intrínsecos a cada modelo de negócio, notamos que os encargos de provisão incorridos em cada cliente ativo de ambas as empresas são aproximadamente semelhantes”, afirmam. Nos mercados de ações brasileiro e americano, ambas empresas caem cerca de 60% no acumulado do ano como todo o setor de tecnologia, pressionado pelas curvas de juros.

