A grande diferença entre Banco do Brasil e setor privado, segundo mercado

O lucro do Banco do Brasil foi de 7,8 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022, forte alta de 55% na comparação anual e bem acima do consenso de mercado, que apontava para ganhos de 6,3 bilhões de reais. Este foi mais um resultado positivo para o setor financeiro, só que para alguns analistas existe uma grande vantagem que pesa a favor do BB contra o setor privado, composto por nomes como Bradesco e Itaú. A razão por trás do otimismo do mercado para o Banco do Brasil e a primeira queda do Ibovespa depois de sete pregões são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 11.

