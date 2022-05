A grana que a XP perdeu em um dia após divulgar seu balanço

A XP Investimentos, listada na Nasdaq, em Nova Iorque, perdeu pouco mais de 1 bilhão de dólares (4,9 bilhões de reais) em valor de mercado somente nesta quarta-feira, 4. As ações da companhia fecharam o pregão em queda de 8%, mas chegaram a cair 16% ao longo da sessão depois dos resultados do primeiro trimestre do ano terem sido divulgados. A queda de hoje representa um recuo do valor de mercado para 11,7 bilhões de dólares (57,3 bilhões de reais).

O ponto é que as receitas da XP apresentaram uma queda trimestral, o que deixou o mercado preocupado em um primeiro momento. As receitas com a comissão média da XP na prestação de serviços ao investidor pessoa física caíram 11%, enquanto o lucro líquido caiu 9%, para 201 milhões de dólares (987 milhões de reais). Para algumas instituições, contudo, a maré ruim é passageira. “Os números de março já estavam bem melhores do que os dois primeiros meses do ano em termos de receita”, dizem os analistas do UBS BB.

Outro risco levado em conta por alguns analistas é o excesso de papéis em circulação no mercado depois do Itaú comprar 11,36% do capital da XP e o mercado especular que o banco vai vender uma parte desse bolo. “Embora a XP continue indo bem operacionalmente, nós acreditamos que a ação só vai se recuperar quando o Itaú e a Itaúsa se desfizerem da maior parte da fatia que eles ainda detêm na XP”, avaliam os analistas do JP Morgan. Fato é que o tombo foi grande hoje, mas poderia ter sido pior.

