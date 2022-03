A gasolina da Petrobras pode cair com a queda do barril de petróleo?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 15 de março.

O petróleo brent caiu para 100 dólares o barril nesta terça-feira, 15, depois de ter batido a marca de 140 dólares o barril na semana passada. Essa queda recente é suficiente para a Petrobras baixar o preço da gasolina? Esse é o assunto de hoje. Fato é que as ações da estatal fecharam em queda de 2,4%, enquanto o Ibovespa registrou um recuo de 0,75%, aos 109.126 pontos. Confira os destaques do dia no mercado financeiro na edição em vídeo do VEJA Mercado.

