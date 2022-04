A gangorra do Banco Inter na nova tentativa de sair da bolsa

O Banco Inter revelou na última segunda-feira, 18, que vai tentar mais uma vez sair da bolsa brasileira e migrar suas ações para os Estados Unidos, mais precisamente para o Nasdaq, o índice de tecnologia dos americanos. As ações da fintech subiram 4,42% na segunda-feira, dispararam 9,15% na terça-feira, 19, e nesta quarta-feira, 20, despencaram 6,10%. O saldo ainda é positivo, e as grandes casas de análise do mercado financeiro acreditam que depois de uma tentativa mal sucedida, as chances da reorganização societária sair do papel são mais altas agora porque os termos mudaram.

Na primeira vez, havia um limite de somente 2 bilhões de reais em saques dos acionistas que gostariam de se desfazer do papel antes dele migrar para os EUA, e o negócio foi cancelado porque o teto foi estourado. Agora, mesmo que as solicitações de saque ultrapassem o novo limite de 1,13 bilhão de reais estabelecido pela fintech, o restante das ações será convertido diretamente em BDRs, ou seja, a migração para a Nasdaq só depende da aprovação dos acionistas. “Essa mudança deve reduzir significativamente o risco de a nova listagem não passar, pois desta vez a transação está garantida após aprovação em assembleia”, dizem os analistas do BTG Pactual. Ainda assim, as ações de Banco Inter acumulam queda de 38% no ano.

