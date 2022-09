A gangorra causada pelos juros e acirramento da guerra na Ucrânia

O fim do ciclo de alta de juros no Brasil acabou. O Banco Central decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano, como esperava amplamente o mercado financeiro. É mais uma boa notícia para os investidores depois do aceno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nos Estados Unidos, os juros subiram 0,75 ponto percentual, e a atualização das estimativas para o final do ano preocuparam os investidores. Os futuros americanos e brasileiro negociam em leves altas na manhã desta quinta-feira, 22. Já as bolsas europeias negociam mistas com o acirramento das tensões geopolíticas na Ucrânia. A nova ofensiva do presidente russo, Vladimir Putin, ainda não parece fazer preço nos mercados, mas a escalada de ataques está sobre os olhos dos investidores.

