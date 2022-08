A gafe de Haddad que não encontra coro na realidade

Candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad cometeu uma gafe ao posicionar-se contra a privatização da companhia de saneamento do estado, a Sabesp, durante o debate entre os candidatos realizado pela Rede Bandeirantes na noite de domingo, 7. O ex-prefeito da capital paulista recorreu à privatização das redes de telefonia para refutar a possibilidade de ceder a Sabesp à iniciativa privada. “Compare com o passado. Veja quanto você está pagando hoje de telefonia celular, de telefonia fixa. Compare com o passado”, afirmou.

Em 1998, quando a Telebras foi privatizada, o Brasil tinha 17 milhões de linhas de telefone fixo e 4,6 milhões de telefones celulares — hoje, no Brasil, há mais linhas de celular do que pessoas. O que explica o parco número àquela época vai de encontro ao que defendeu Haddad: à época, as linhas chegavam a custar 5 mil dólares — o equivalente a 5 mil reais — e o minuto das ligações nas linhas custava mais de 1 dólar. Hoje, há planos de telefonia fixa — já tão demodés — a menos de 30 reais por mês.