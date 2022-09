A frustração do mercado com a estagnação de Bolsonaro nas pesquisas

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 6 de setembro.

O índice Ibovespa amargou uma forte queda de 2% depois das estatais derreterem durante o pregão. Os papéis de Petrobras e Banco do Brasil caíram 4% e 5%, respectivamente, cifras superiores a de pares de seus setores. Algumas alas do mercado financeiro apontam que a estagnação do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas eleitorais traz novas incertezas às estatais porque existe uma nuvem sobre a indicação de nomes para cargos importante em um eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O efeito das pesquisas na bolsa de valores e a expectativa para o 7 de Setembro são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 6.

