A fortuna que Neymar deixa na mesa ao se despedir da Seleção

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Neymar não perderá salário da CBF nem patrocinadores fixos ao se aposentar da Seleção. No entanto, a decisão impacta milhões em campanhas publicitárias exclusivas, como os R$ 30 milhões gerados pela convocação de 2026. A renúncia à camisa amarela fecha uma fonte de receita rápida e milionária.

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Neymar não perderá salário ao se aposentar da Seleção — a CBF não remunera jogadores mensalmente — nem deve ver desaparecer sua carteira regular de patrocinadores. O prejuízo está em uma receita menos visível: as campanhas publicitárias ativadas apenas quando ele veste a camisa amarela.

A convocação para a Copa de 2026, por exemplo, destravou ações com Puma, Red Bull e Mercado Livre avaliadas em cerca de R$ 30 milhões. O dinheiro teria sido mobilizado em menos de uma hora, com três publicações vinculadas ao retorno do atacante à Seleção.

Neymar também havia negociado outras oito campanhas para o caso de o Brasil conquistar o hexa. Os valores não foram divulgados. Ao todo, portanto, a participação na Copa colocou em jogo uma carteira de 11 ações comerciais diretamente ligadas à Seleção.

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As campanhas condicionadas ao título já foram perdidas com a eliminação brasileira. O valor deixado na mesa pela aposentadoria está nas próximas competições, sobretudo na Copa América de 2028. Se apenas o pacote ativado pela convocação de 2026 fosse repetido, a renúncia comercial chegaria a pelo menos R$ 30 milhões.

Isso não significa que Neymar perderá toda a renda fora dos gramados, estimada pela Forbes em cerca de R$ 143 milhões anuais. O atacante manteve receitas próximas desse patamar mesmo durante os quase três anos em que ficou afastado da Seleção.

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O adeus à camisa amarela, portanto, não desmonta a marca Neymar. Mas fecha uma janela capaz de produzir, em poucos minutos, uma receita que muitos atletas não acumulam durante toda a carreira.