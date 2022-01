A fortuna do fundador do hospital onde Bolsonaro está internado

O hospital Vila Nova Star, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado para tratar uma obstrução no intestino, é um dos hospitais da Rede D’or, um dos maiores conglomerados de saúde do Brasil. A empresa pertence ao empresário Jorge Moll Filho, o quarto homem mais rico do país em 2021 segundo a Forbes, com uma fortuna de 11,3 bilhões de dólares (64 bilhões de reais). O médico cardiologista de 75 anos reside no Rio de Janeiro, tem cinco filhos e fundou a companhia em 1977. Moll Filho entrou no ranking de bilionários em 2013, quando tinha 1,3 bilhão de dólares em dinheiro e figurava na 57° posição da fila. Em 2017, o montante já tinha duplicado e passava dos 3 bilhões de dólares, mas o patrimônio de Moll deu um salto significativo depois do IPO da Rede D’or, realizado em dezembro de 2020. A abertura de capital da companhia na bolsa de valores brasileira foi a terceira maior operação da história da B3 ao levantar 11,39 bilhões de reais. Apesar da desvalorização de pouco mais de 33% nos papéis desde então, o médico ainda pode ostentar a marca de um dos empresários mais ricos e bem sucedidos do país. Moll Filho e sua fortuna de 11,3 bilhões de dólares ficaram atrás apenas dos empresários Jorge Paulo Lemann, Eduardo Saverin e Marcel Herrmann Telles em 2021, segundo a revista.