A forte resposta do Magalu à deflação e uma surpresa negativa agitam bolsa

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 24 de agosto.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os números de inflação do mês de agosto medidos pelo IPCA-15 que mostraram uma nova deflação no país, desta vez de 0,73%. O preço dos combustíveis tiveram forte influência na inflação negativa deste mês, mas alguns economistas esperavam uma queda maior no índice e se mostraram surpresos com a alta de alguns itens. Por outro lado, as empresas do varejo listadas na Bolsa se mostraram as grandes vencedoras nesse cenário, com destaque para o Magazine Luiza. O item que subiu 70% nos últimos 12 meses e o efeito da deflação nos ativos são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 24.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade