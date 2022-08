A fórmula de Guedes para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem

Na rabeira das declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que o governo de Jair Bolsonaro acabaria com o Auxílio Brasil de 600 reais no ano que vem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, nesta quarta-feira 17, que o governo tem um plano para dar continuidade ao pagamento do benefício anabolizado. No evento TAG Summit, o ministro apresentou sua principal ideia de como bancar o Auxílio Brasil de R$ 600. “Um dia depois da eleição, basta aprovar a reforma tributária no Senado”, afirmou ele.

No “dia do fico”, em que o ministro afirmou publicamente que permaneceria em um eventual segundo mandato de Bolsonaro, Guedes publicizou algo que é tido como prioridade entre seus principais assessores. O principal mote do ministro para o ano que vem envolve uma reforma que mude a tributação de empresas multinacionais presentes no Brasil e a reforma do Imposto de Renda.

